Damiano David | “Senza Giorgia Soleri sarei morto Denuncerò chi ha fatto il video del bacio”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il frontman dei Maneskin,, è stato ospite della più recente puntata del podcast Passa dal BSMT, di Gianluca Gazzoli, e ha parlato della fine della relazione con, con cui è stato insieme per 6 anni. Nell’episodio di Passa dal BSMT, 24 anni, ha riconosciuto l’importanza della relazione con la sua ex fidanzata storica, che ha conosciuto ben prima dell’enorme successo dei Maneskin, prima con la vittoria di Sanremo 2021 e poi con la vittoria successiva all’Eurovision. Parlando della sua storia con, il cantante ha detto che, se fosse stato single, “Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa. Probabilmente”.ha lodato ...

Damiano David , frontman della rockband Maneskin, ha parla to della sua storia con la ex Giorgia Soleri a Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca ...

Il frontman dei Maneskin ,, ha parlato per la prima volta dopo la fine della storia con l'influencer Giorgia Soleri . E proprio alla sua ex fidanzata ha voluto dedicare un lunghissimo ringraziamento. 'Giorgia è ...dei Maneskin spende parole di elogio per la ex fidanzata Giorgia Soleri. Intervistato da ...offuscato tuttavia alla fine da un video - girato di nascosto e diventato virale - che ritraeva...

Damiano David ha dichiarato di essere pronto a sporgere denuncia contro colui che ha diffuso in rete il video del suo bacio a Martina Taglienti.