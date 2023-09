Dallo sport all’arte | la staffetta alla Gamec chiamata a rinnovare un quartiere

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Bergamo. Trasformare il Palazzetto dellodi via Pitentino in un museo di arte moderna e contemporanea, in grado di intercettare i nuovi linguaggi e le nuove forme dell’arte, senza eseguire demolizioni radicali e con una visione ambiziosa del futuro culturale della città: parte il grande cantiere che il Comune di Bergamo ha voluto per realizzare la nuova, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città, da anni ormairicerca di una nuova sede che le consenta di adeguarsi, a circa 32 anni dsua nascita, alle esigenze dell’oggi, profondamente diverso rispetto al lontano 1991. Prosegue, quindi, l’ambizioso piano urbanistico che punta a rifunzionalizzare il vecchio paladella città, strutturaiva che sarà sostituita dal nuovo Palazzo dello ...