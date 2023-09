Dalla card «Separaty» alle pesche per divorziati | i migliori meme sullo spot Esselunga

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Bella, toccante e coraggiosa, secondo alcuni. Pericolosa, fuorviante e di cattivo gusto, secondo altri. Continua a far discutere il nuovo«La Pesca» di– piaciuto in particolar modo a Giorgia Meloni e Simone Pillon – dove una bambina di due genitori separati tenta di ricucire la rottura tra i due facendo comprare alla mamma una pesca al supermercato per poi portarla al papà, accompagnata da una bugia bianca: «Te la manda la mamma». Il popolo dei social è letteralmente impazzito, dividendosi tra sostenitori e contrari allo. E tra i due litiganti, ilgode. September 27, 2023 September 27, 2023 IImmediato l’intervento dei mematori del web che hanno saputo ironizzare. C’è chi ha ideato una tessera speciale ...

Il Braga – avversario del Napoli in Champions League – è stato condannato dalla Fifa a pagare 12 milioni per il trasferimento del capitano Ricardo ...

C'è chi ha ideato una tessera speciale dell'Esselunga, la "Separaty", con una bella pesca ... In questo caso, però, il piccolo sembra in parte attenuare la tristezza derivanterottura della ...A partire dagli spunti offerti dal. Matteo Zuppi nella sua Introduzione e in sintonia con quanto riaffermato da Papa Francesco in ... anche sul piano sociale (questione della casa a quella ...

Rincari carburanti, Urso: "Altro sconto da compagnie con social card" Sky Tg24

Urso, 'da compagnie carburanti ulteriore sconto con social card' Agenzia ANSA

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a Roma all'assemblea dei benzinai della Faib, ha spiegato che "le principali reti di distribuzione, a cominciare dall'Eni, hanno ...“Il governo finanzia la social card con altri 100 milioni di euro destinati al carburante e io credo che lo stesso possano fare le grandi compagnie ...