Dal condono edilizio al saldo e stralcio Brindano gli evasori

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sulla carta, il– o la sanatoria che dir si voglia – proposto da Matteo Salvini sembra convincere soltanto Forza Italia visto che Fratelli d’Italia prende tempo e manifesta dubbi. Peccato che quando contano i fatti, specie in vista delle delicate elezioni europee, c’è da scommettere che se la proposta dovesse davvero concretizzarsi allora anche il partito di Giorgia Meloni finirebbe per appoggiarla. Sulla carta ilproposto dal leader della Lega Salvini sembra convincere soltanto Forza Italia Lo sa bene il leader della Lega che, a caccia di consensi, ieri ha rincarato la dose dicendo che il governo dovrebbe valutare anche una nuova ipotesi didelle “cartelle esattoriali di piccola entità”, ossia quelle fino a 20 mila euro, replicando la ‘pace fiscale’ adottata ...

Roma, 26 set. (Labitalia) - "Io non mi scandalizzo per eventuali sanatorie o condoni, se però da dopodomani si cambia veramente il sistema ...

“Io non mi scandalizzo per eventuali sanatorie o condoni, se però da dopodomani si cambia veramente il sistema tributario nazionale perchè sennò tra ...

(Adnkronos) – "Io non mi scandalizzo per eventuali sanatorie o condoni, se però da dopodomani si cambia veramente il sistema tributario nazionale ...

Governo c'è sempre più un uso cinico dell'emergenza migranti e una gestione sempre più simile a ... Sull'idea di unedilizio proposta da Salvini, Scotto non ha dubbi: "Ancora un'altra ...E' lo stesso leader azzurro Antonio Tajani a specificarlo: 'nessun' edilizio sulle grandi ...lavori asseverata (Cilas) deve essere stata inviata entro il 16 febbraio per interventi iniziati...

Condono edilizio: Lega spinge, FdI frena, FI mette paletti Il Sole 24 ORE

È vero che la “sinistra” ha votato un condono edilizio in Lombardia Pagella Politica

E' lo stesso leader azzurro Antonio Tajani a specificarlo: "nessun condono" edilizio sulle grandi irregolarità, ma oggi "verrà incardinato un nostro ddl per la rigenerazione urbana con una visione ...Il Ministro Salvini propone un condono per "piccole irregolarità" che permetterà ai comuni di introitare maggiori entrate e a milioni di italiani di tornare in regola. Per le costruzioni in zone a ris ...