Dai saldi viene l’allarme | “Siamo a rischio recessione” Confesercenti Bari

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: La presidente di, Raffaella Altamura, lanciaalla luce dei dati relativi aidi luglio. Inflazione delle stelle, rincari energetici, aumento delle rate dei mutui a tasso variabile tra le ragioni della crisi. Un vero e proprio crollo, che non può che preoccupare. Dal 2019 al 2022- segnala il rapporto annuale Inps-, i lavoratori indipendenti assicurati dall’istituto passano dai 4,959 milioni del 2019 ai 4,825 milioni del 2022, con un calo netto di 134.000 unità in quattro anni, oltre 90 al giorno. Un dato che purtroppo conferma le crescenti difficoltà a rimanere sul mercato delle micro e piccole imprese a conduzione familiare, che hanno visto sfumare la ripresa post pandemica a causa del caro-vita e ...

La presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, lancia l’allarme alla luce dei dati relativi ai saldi di luglio. Inflazione delle stelle, rincari energetici, aumento delle rate dei mutui a ...Le stime di Confesercenti Bari dopo la chiusura degli sconti il 15 settembre scorso: "Le famiglie si trovano ad affrontare anche la spesa del materiale scolastico e quindi evitano di acquistare beni n ...