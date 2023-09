Assassin's Creed: Valhalla Astro's Playroom Call of Duty: Black Ops - Cold War Call of Duty: Modern Warfare IIDays Gone Death Stranding Director's Cut Demon's Souls Devil May Cry 5 ...: Phantom Liberty è disponibile su PS 5, XBox Series X/S e PC. Un'espansione importante che vuole ripristinare la reputazione del gioco originale. Come annunciato in precedenza, oggi 26 ...

Cyberpunk 2077 ha una nuova vita con la patch 2.0 e l'espansione WIRED Italia

A oggi sono 41 i giochi con tecnologia Tempest 3D AudioTech che supportano la conversione automatica in Dolby Atmos grazie all’ultimo aggiornamento di PlaySta ...Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è arrivato e, con i suoi nuovi contenuti, ci porta nel nuovo distretto di Dogcity in un'avventura del tutto nuova. Vediamo come e quando avviare l'espansione per fruire ...