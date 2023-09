Cristian di UeD parla della sua ex | ecco quando e perché è finita

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nel corso di una recente intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni,Forti si è lasciato andare, portando alla luce un lato di sé piuttosto inedito. Il ragazzo hatosua vita privata, sia familiare, sia sentimentale. Inoltre, si è soffermato sul profondo legame che ha con sua nonna. Tra le cose dette, poi, c'è stato anche un riferimento alla sua precedente relazione, che per lui è stata molto importante considerando che sia durata molto tempo. Il giovane ha ammesso di essere alla ricerca di una ragazza che, oltre che colpirlo per il suo aspetto fisico, abbia anche tanto altro. Uomini e Donne News:Fortisua famiglia eprecedente relazioneForti è tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne e, con ...

È passata una settimana dal debutto e questa edizione di Uomini e Donne può dirsi già entrata nel vivo. Per i personaggi storici come Gemma Galgani ...

Dinon si è parlato. Manuela Carriero ha fatto due esterne , una con Carlo e una con Michele. La tronista sta dimostrando così di essersi ormai concentrata su questi due corteggiatori, così ...Intanto,ammette di essere davvero interessato a Beatriz , anche per la storia che ha raccontato adurante la prima esterna con Brando. 'Sul fatto della storia va bene, ma sono anche ...

Uomini e Donne, Cristian e Brando si scontrano per Beatriz MovieTele.it

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 settembre. Cristian abbandona lo studio Napolike.it

Nuova puntata oggi, martedì 26 settembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sem ...Intensa e ricca di colpi di scena: è così che si preannuncia la nuova puntata di Uomini e Donne prevista per oggi lunedì 25 settembre 2023. Ma cosa accadrà Assisteremo, a quanto pare, ad un ulteriore ...