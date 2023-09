Crisi energetica | quali conseguenze per le PMI italiane?

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gli aumenti energetici determinati dallaeconomica sono tra i fenomeni che stanno impattando maggiormente sui bilanci delle piccole e medie imprese. Per invertire la tendenza le PMI hanno quindi la necessità di intraprendere un percorso di cambiamento, in particolare guardando alle opportunità offerte dalla transizione. Per comprendere appieno come attuare questo processo al meglio ci siamo rivolti all’esperto di finanza agevolata e di energie rinnovabili Tommaso Bordini, autore del libro Intelligenza: la guida definitiva per liberarsi dalla schiavitù degli aumenti energetici nell’era post-Covid, in cui vengono illustrate le soluzioni migliori per affrontare laadottando una strategia orientata alla sostenibilità.sono le strategie anti-...