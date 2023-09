Covid | Gemmato | “0 | 6% occupazione letti Covid in ospedale”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Marcello, sottosegretario alla Salute, in esclusiva ai nostri microfoni sulla situazione: “In questo momento non si registrano criticità”. I numeriin Italia sono in crescita, ma la situazione negli ospedali continua ad essere sotto controllo. A confermarlo in esclusiva ai nostri microfoni è Marcello, esponente di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Salute. Il sottosegretarioin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaIntervenuto in esclusiva a Notizie.com, il sottosegretario alla Saluteha ribadito che l’delle terapie intensive in questo momento ci permette di guardare in modo positivo al futuro visto che stiamo parlando di una situazione assolutamente ...