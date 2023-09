Cosa è successo al giornalista Fabrizio Gatti e alla banca che ha usato l’AI per fare un test su un suo ipotetico mutuo

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è un nome molto noto nell’ambito del giornalismo e dell’editoria. Attualmente è direttore editoriale per gli approfondimenti di Today. Ha condotto diverse inchieste giornalistiche importanti nel corso della sua lunga carriera e ha scritto libri che hanno ricevuto premi. Possiamo dire, anche attraverso una banale ricerca sui motori di ricerca, che non ha in alcun modo subito condanne, men che meno «aver sottratto 6 milioni di eurofinanziaria regionale FinPiemonte quando ne era presidente». Numero uno perché, il, non è mai stato presidente della FinPiemonte. Numero due perché, il, non ha commesso quel reato. Eppure, l’intelligenza artificiale di ChatGPT (ma – nel ...