Convivere con un tumore al seno si può | ma serve informarsi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si può parlare in modo chiaro, professionale, diretto ed esaustivo delle domande e dei bisogni delle pazienti colpite damammario? E aiutare chi le circonda a prendersi cura con consapevolezza del percorso che li attende? E' l'obiettivo di 'Let's talk about cancer', seminario educazionale rivolto alle pazienti e ai loro familiari organizzato da IEO (Istituto Europeo di Oncologia) e Università degli Studi di Milano. Una giornata di confronto - partecipazione completamente gratuita - che si terrà a Milano il 16 ottobre nel mezzo del mese dedicato alla prevenzione delal. Un evento organizzato dalla dottoressa Carmen Criscitiello, medico con incarico ad alta specializzazione presso IEO e membro dal 2017 della Faculty ESMO per ilmammario. Sarà prevista la partecipazione anche da remoto per le ...