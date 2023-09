Controlli ai raggi X sui migranti minori e chi mente sull’età sarà espulso

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il problema sono istranieri non accompagnati? Basta non classificarli più comee la soluzione è pronta. Oggi il governo guidato da Giorgia Meloni dovrebbe approvare un nuovo decreto che riscrive la legge Zampa a tutela deistranieri. Sono 11.650 quelli registrati quest’anno dal ministero dell’Interno, mandando in tilt i centri. L’idea è quella di prevederemedici per tutti quelli che non sono paleseadolescenti. E se verrà dimostrato che l’età dichiarata è un falso, ciòsufficiente per un’espulsione. Non cipiù la possibilità per idi autocertificare la propria minore età. All’arrivo verranno sottoposti ad accertamenti rapidi, anche aiX, per ...