Confermato l' ergastolo per Cavallini | ' fu strage politica'

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, hal'per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte dopo sette ore di ...La Corte d'Assise d'Appello di Bologna hal'per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Alla lettura della sentenza, dopo sette ore di camera di ...

Ergastolo ostativo: le novità introdotte dalla conversione del D.L. n ... Altalex

Cesare Battisti: confermato l'ergastolo Altalex

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha confermato l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di ...È stata confermata anche in secondo grado la condanna di Gilberto Cavallini per la strage di Bologna. La Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Orazio Pescatore ha confermato l’ergastolo per ...