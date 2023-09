“Con che diritto lo fa?” Feltri attacca Saviano sulla figlia del boss

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’essere figli di non è, in nessun caso, un marchio che può etichettare una persona come malfattrice. Il vecchio detto “il frutto non cade mai lontano dall’albero” può a volte alimentare pericolosi pregiudizi, segnando l’esistenza di quanti subiscono l’etichetta che la famiglia ha impresso su di loro. Tuttavia, questo pregiudizio ignora un principio fondamentale del: la responsabilità penale è personale, non trasmissibile e non ereditaria. Questa, in sintesi, è la posizione che oggi Vittorioesprime nella sua “stanza” sul Giornale e che mette nel mirino Roberto, il mafiologo che ieri ha vergato un duro articolo contro ladi Matteo Messina Denaro. Negli ultimi tempi, la vita di Lorenza Alagna,di Franca Maria Alagna e deldi Castelvetrano, è ...