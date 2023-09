Compleanno speciale per Francesco Totti | il figlio Cristian a segno col Frosinone Primavera

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nel giorno del suo 47esimoha ricevuto un regaloda suoJr ha realizzato la sua prima rete con la maglia delnella partita vinta 6-0 contro il Crotone. Un successo che ha permesso ai ciociari di qualificarsi ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Il gol è arrivato nel finale dopo soli 4? dal suo ingresso in campo al posto di Dixon: il classe 2005 si è coordinato e con un tiro al volo da posizione defilata ha battuto il portiere avversario. Nel prossimo turno ilaffronterà la Lazio in quello che sarà un derbyper ildel miglior marcatore del derby di Roma. Intanto, ...

Non c’è nulla che possa eguagliare l’amore per la famiglia nella vita di Elisabetta Gregoraci . Nonostante il successo e la fama, la showgirl ...

Per Totti jr una prodezza, non solo perché arrivata nel giorno deldel papà. Rappresenta un'iniezione di fiducia in una stagione di cambiamento e con tante pressioni. "Sono amico ...E non c'èsenza l'emozione sempre viva di tutta la tua gente con la speranza di ... E il giorno prima, 26 settembre, per Totti è un ricordoAlle 17.43 di 30 anni fa, scrive Tottti su ...

Forse è stato il regalo più gradito: un gol dal figlio Cristian che sta provando a ripercorrere le sue orme. (ANSA) ...Madonna è stata la star della serata in onore del figlio David Banda. I due hanno un legame speciale e la mamma ha condiviso sui social una lunga dedica per il neo maggiorenne.