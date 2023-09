Community | Chevy Chase | La serie non era abbastanza divertente per me | non volevo stare con quella gente

(Di mercoledì 27 settembre 2023)si sfoga con il cast e la produzione della sit-com che all'epoca non consideravaper i suoi gusti. Nel corso di un'intervista nel podcast di Marc Maron, WTF,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di, sit-com alla quale ha partecipato per 83 episodi tra il 2009 e il 2024.ha interpretato il milionario Pierce Hawthorne per quattro stagioni. Tra i suoi co-protagonisti nella sit-com creata da Dan Harmon c'erano Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover e Ken Jeong. "Onestamente sentivo che lo show non eraper me, in definitiva. Mi sono sentito un po' limitato", ha dichiarato ...

: Dan Harmon parla del possibile ritorno nel film diChase e Donald Glover " Non ho idea se siamo a posto ", ha detto Chase, sottolineando che non vede Harmon dal 2012. " Non sono mai ...: Dan Harmon parla del possibile ritorno nel film diChase e Donald Glover " Non ho idea se siamo a posto ", ha detto Chase, sottolineando che non vede Harmon dal 2012. " Non sono mai ...

Community: per Chevy Chase la serie tv non era abbastanza ... BadTaste.it Cinema

Community, Chevy Chase: "La serie non era abbastanza divertente ... Movieplayer

Chevy Chase has issued a damning criticism of Community and his scenes with his former cast mates. The former Saturday Night Live star, 79, played Pierce Hawthorne on the NBC sitcom, which ran for six ...Chevy Chase didn't hold back in expressing his dissatisfaction with the NBC sitcom Community, stating that it wasn't funny or hard-hitting enough for him. Chase felt happier being alone and didn't ...