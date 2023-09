Commenti di Annalisa sulle imitazioni di Ginevra Lamborghini e Paolantoni

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Venerdì scorsoè stata imitata ben due volte a Tale e Quale Show.e Francescohanno vestito i panni della cantante con Mon Amour e Disco Paradise. Proprio di queste esibizioniha parlato ieri sera a Stasera C’è Cattelan.carini per il doppio omaggio ricevuto a Tale e Quale Show, la Scarrone infatti non si aspettava di essere imitata addirittura due volte nella prima puntata del programma di Carlo Conti.disul doppio omaggio a Tale e Quale Show. “Complimenti a, bravo! Se lo sapevo prima? Sì lo sapevo già, perché avevo letto sui vari social che sarebbe accaduta questa cosa qui. Però fino a che non me l’hanno confermato non ci credevo fino all’ultimo. ...