‘Come una santa nuda’ | il romanzo postumo di Alessandra Saugo edito da Wojtek da non perdere

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Come unanuda esce a sei anni dalla scomparsa della sua autricedail 20 settembre 2023., con questo, plasma molto più di un testamento spirituale: ci lascia una voce narrante immersa in tutti gli intrecci di una vita irriducibile a un significato unitario (le figlie, il compagno, i “colleghi“ scrittori, lo psicoanalista, la malattia, i programmi tv, il supermercato-Eden); eppure quella voce è già distante, misteriosamente trascende. Una frammentata esperienza di vita e di scrittura viene così riversata nell’andamento urgente di uno scavo che non risparmia nessuno, preludio alla morte cui arrivare finalmente nudi e santi… ma non al modo dei santi. L'articolo proviene da '900 Letterario ...