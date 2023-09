Come si usano le Formule in Excel

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Microsoftè perfetto per effettuare velocemnte calcoli automatici, utilizzando per lo scopo le Funzioni, ossia i comandi che è possibile eseguire sulle celleper fare in modo che esse siano riempite automaticamente in base ai dati scritti nelle altre celle. In altre parole, dopo aver creato una tabella di numeri o di altri valori, è possibile selezionare una cella il cui valore al suo interno, dopo aver configurato una funzione, va a riempirsi da solo. Questa formula può essere, ad esempio, la somma dei valori delle altre celle, facendo in modo che questa somma cambi automaticamente soltanto modificando o aggiungendo numeri nella tabella, rendendo molto veloce ogni tipologia di calcolo anche con migliaia di dati. In questa guida vediamousaree Funzionipiù importanti ...