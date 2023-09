Come si diventa spin doctor? Studiando

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il colore della cravatta o della giacca, la scelta di una parola o della sua versione più edulcorata, la risposta a una provocazione o il silenzio. Nella comunicazione politica il caso non esiste, e quando esiste non è sempre una buona notizia. Lo sa bene chi in quel mondo lavora, nell’ombra o non completamente alla luce, cioè chi aiuta i politici nelle loro strategie comunicative, nella scelta dei temi da trattare edeclinarli. “Questa è una professione profondamente analitica. Facciamo questo lavoro basandoci su un rigoroso metodo scientifico, applicando le conoscenze acquisite durante anni di studio ed esperienza sul campo: l’esatto opposto dell’approccio istintivo pubblicitario in voga da tanti anni”, ha spiegato Giovanni Diamanti, co-fondatore di YouTrend a Formiche.net. “In un’epoca in cui si attribuisce la vittoria dei candidati politici ai social media o ...