(Di mercoledì 27 settembre 2023), laureata all'Università di Trieste in Scienze Politiche con un indirizzo in Psicologia del Lavoro, sin dprime esperienze lavorative che ha svolto come categoria protetta, in quanto ...

Urbani, laureata all'Università di Trieste in Scienze Politiche con un indirizzo in ... in quanto ipovedente, fino al successo raggiunto nel campo delle risorse umane e del, ha ......con i danzatori di Opus Ballet alle vicine compagnie emiliane Michele Merola/MMCDC eCasadei/... fino ai Giovani danzatori del Corso di perfezionamento Studio XL Reggio Emilia e di Agora...

Coaching, Monica Urbani: desidero dare strumenti alle persone - Il ... Il Sole 24 ORE

Come cambiare vita, la ‘escape coach’ Monica Lasaponara: “Così aiuto a realizzare il Piano B. Serve tempo e a… la Repubblica

(askanews) - Monica Urbani, laureata all'Università di Trieste in Scienze ... fino al successo raggiunto nel campo delle risorse umane e del coaching, ha dimostrato una dedizione straordinaria nel ...Monica said that she could not afford coaching and hence depended on YouTube videos to go about the preparation.