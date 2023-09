CM com – LIVE Inter-Sassuolo 1-2 | Sommer salva su Laurienté Esordio per Klaassen | Primapagina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) 2023-09-27 22:33:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: L’non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro ilper la 6ª giornata di Serie A: la squadra di Inzaghi è a punteggio pieno (con 14 realizzati e uno solo concesso nelle prime cinque giornate) e punta ad allungare la striscia per blindare la vetta, i neroverdi di Dionisi invece si sono rilanciati con l’ultimo successo contro la Juventus e sono in cerca di continuità e punti per risalire la classifica. STATISTICHE – Ilha vinto otto delle 20 sfide contro l’in Serie A (2 pareggi, 10 sconfitte): solo contro il Verona (9) i neroverdi hanno ottenuto più successi nel torneo. L’ha vinto cinque delle ultime sei partite contro ilin ...

Al Maradona, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Napoli e Udinese si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Napoli - Udinese 2 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 5 ...All'Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico, Lazio e Torino si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Lazio - Torino 1 - 0: sintesi e moviola 1 Calcio d'inizio all'Olimpico 5 Fase ...

LIVE Cagliari-Milan 1-2: si chiude il primo tempo Calcio in Pillole

LIVE Inter-Sassuolo 1-0: inizia il secondo tempo Calcio in Pillole

SECONDO TEMPO 49' E infatti viene tolto il penalty per il Toro, che comunque sarebbe stato inutile. 48' La va a rivedere l'arbitro, anche perché parrebbe che la palla abbia ...Ecco la cronaca live della sfida. 30': Fase equilibrata della gara: il Sassuolo tenta di gestire la palla, l’Inter è sempre in agguato, pronta a ripartire. 33‘: OCCASIONE PER L’INTER: Thuram colpisce ...