Clamoroso a San Siro! Il Sassuolo batte l' Inter grazie ad un gran gol del cosentino Berardi Ok Napoli e Lazio

(Di mercoledì 27 settembre 2023)1-2 Marcatori: 47'pt Dumfries, 9'st Bajrami, 18'st(3-5-2): Sommer 5; Darmian 6.5, Acerbi 6, Bastoni 5.5 (23'st De Vrij 6); Dumfries 7, Barella 5.5, Calhanoglu 5 (40'st Klaassen sv), Mkhitaryan 5.5 (23'st Frattesi 6), Dimarco 5.5 (23'st Carlos Augusto 6); Lautaro 5, Thuram 5.5 (23'st Sanchez 5.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate,...

A San Siro , il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

MILANO -Siro : dopo aver battuto la Juventus , il Sassuolo espugnaSiro e supera anche l' Inter capolista . Nel match valido per la 7 ª giornata di Serie A , i neroverdi di Dionisi si ...Siro, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ASiro, Inter e Sassuolo si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Inter - Sassuolo 1 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia la ...

Clamoroso a San Siro! Il Sassuolo batte l'Inter grazie ad un gran gol del cosentino Berardi. Ok Napoli e Lazi Gazzetta del Sud

Clamoroso a San Siro: l’Inter perde col Sassuolo, Milan primo MilanLive.it

L'Inter è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1 a San Siro: altra sconfitta per i nerazzurri contro gli emiliani, vera e propria bestia neroverde ...Il Sassuolo batte anche l'Inter dopo aver vinto contro la Juve sabato scorso. Il Milan aggancia i nerazzurri: entrambe sono in testa ...