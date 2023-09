Chirurgo robotico senza robot | revocata la nomina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilspecializzato nella chirurgiaica della colonna vertebrale – assunto dalla Asst Santi Paolo e Carlo di Milano un anno e mezzo fa a oltre 100 mila euro di stipendio annuo, ma che non ha mai operato nessuno con ilvertebrale, perché quella strumentazione in ospedale non c’è – non poteva essereto capo della neonata Struttura semplice di chirurgia neurologica. Ilspecializzato assunto dalla Asst Santi Paolo e Carlo, che non ha mai operato nessuno con ilvertebrale, non poteva essereto Unache, infatti, due giorni dopo la pubblicazione dell’inchiesta de La Notizia, è stata cancellata. Con la delibera n. 2250 del 25/09/2023, dal titolo “Revoca delle deliberazioni n. 634 del 15/3/2023 e n. 1898 del ...