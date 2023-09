Chieti | 227 posizioni lavorative irregolari | maxi sanzione per sommerso di oltre 220mila euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023), 27 set. (Adnkronos) - Il Comando Provinciale diha concluso un'attività ispettiva, nell'ambito del contrasto all'economia sommersa, che ha permesso di individuare 227 lavoratori irregolarmente impiegati - dei quali 61 completamente in nero - in un grande magazzino operante nella vendita di un'ampia gamma di prodotti, tra i quali articoli di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli e articoli sportivi. Nello specifico, le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico - finanziaria, nel corso di un controllo fiscale alla società amministrata da un cinese - hanno constatato che, dal 2021 in maniera sistematica, aveva impiegato i lavoratori dipendenti in parziale o totale evasione contributiva; condotte che hanno dato luogo a violazioni della legislazione in materia di lavoro. In particolare, ...