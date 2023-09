Charles De Ketelaere ha ritrovato la leggerezza?

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Al dodicesimo minuto di Atalanta-Cagliari,Deha ricevuto palla sui piedi a una trentina di metri dalla porta, affrontato da Dossena che quasi lo invitava all’uno contro uno. Il belga, come se nulla fosse, lo ha puntato, gli ha fatto passare la palla da un lato e lo ha aggirato dall’altro, presentandosi davanti a Radunovic e costringendolo a una parata decisiva. Ormai da un mese gioca partite ufficiali con la maglia dell’Atalanta e fin qui i segnali erano stati tutti positivi: dal gol immediato, al debutto contro il Sassuolo, alle altre ottime prestazioni. Eppure, con quella folata all’alba del match contro il Cagliari, Deè finalmente tornato a sembrare e forse anche a sentirsi leggero come ai tempi del Bruges, quando pareva pronto a conquistare il mondo. Quellache aveva perso a ...

L’ Atalanta ha raggiunto l’intesa con il Milan e De Ketelaere . Sono in corso le visite mediche del belga che passerà all’ Atalanta in prestito oneroso ...

Neanche un anno fa, su YouTube guardavo in loop il gol che, in un Belgio-Italia, aveva fatto a Donnarumma beffandolo con un tunnel di fattezza quasi ...

GRRRRRR fa Charles De Ketelaere verso la telecamera, la bocca piccola come una nocciolina da cui spuntano un paio di denti perfetti, di chi non ha ...

Commenta per primo Due gol e due assist in sei partite, zero gol e un assist in una stagione . Sta tutta qui la differenza tra il De Ketelaere che abbiamo visto lo scorso anno al Milan e quello, completamente diverso, che siamo apprezzando in questo inizio di stagione con l' Atalanta . Un cambio profondo, di ambiente e ...

Con addosso la maglia dell'Atalanta il belga sembra aver ripreso il filo della sua carriera perduto con quella del Milan. Gasperini è riuscito a riutilizzare il metodo Ilicic e il lavoro sembra dare i ...Charles De Ketelaere sta facendo benissimo con la maglia dell’Atalanta. Il talento di proprietà Milan è stato ceduto con questa formula. Il Milan in estate ha deciso di dare un taglio drastico a gran ...