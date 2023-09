Cessione Inter | avanza Investcorp | pronta un’offerta monstre

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023), Zhang è al bivio e potrebbe decidere di cedere la società a un fondo del Bahrein non dovesse trovare l’accordo con Oaktree per un rifinanziamento Per Abu Dhabi Sports Tv la società presieduta oggi da Mohammed Alardhi sta lavorando da mesi per raccogliere capitali, come consuetudine dei fondi di investimento, per presentare l’offerta giusta (intorno a 1.3 miliardi di euro) e chiudere la trattativa con Zhang. Da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence e presto si arriverà alla proposta ufficiale. Questo quanto scritto da Tuttosport, intanto in parallelo lo stesso presidente nerazzurro sta trattando un possibile rifinanziamento con Oaktree: l’accordo è in scadenza a maggio 2024 e oltre quella data Zhang deve ripagare il debito (400 milioni con gliessi) oppure cedere la società o darla in mano al fondo statunitese siccome è il ...