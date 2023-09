C’è un po’ di Umbria in «Two as One» di Kenny Barron & Buster Williams | di cui l’intero set è stato ristampato su doppio vinile Red Records | 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) …si ha come l’impressione che l’aderenza alla realtà di quel momento storico si sia nebulizzata e volatilizzata, diventando solo apparente, al punto che le nove esecuzioni non sembrano riportare per nulla indietro nel tempo l’asticella dell’orologio. Piuttosto, la ristampa in, nonostante l’operazione di repêchage, emana un’inedita aura di bellezza ed una nuova luce brillantante… //di Francesco Cataldo Verrina // Ho un legame viscerale con questo disco, poiché ero presente nel luogo dove è avvenuta la ripresa dell’evento fissata su nastro ad imperitura memoria. Nessuno degli presenti aveva, quel giorno fatidico, la minima consapevolezza che quel set sarebbe diventato, nel breve volgere di qualche stagione, un lavoro paradigmatico ed una raffinato di case study del minimalismo jazz, in cui un duo, piano e contrabbasso, sarebbero riusciti a tracciare alcune ...