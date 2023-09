“Ce la dobbiamo fare” Wanda Nara e la malattia | la confessione dopo la decisione su Ballando

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023), ladella bella argentina. “Non sarà facile ma ce lamo”, ha infatti detto tramite il suo profilo Instagram. La meravigliosa moglie di Mauro Icardi sta facendo parlare di sé in questi ultimi mesi. In realtà è sempre sulle luci della ribalta sin da quel lontano e discusso 2007. In quell’anno infatti,, praticamente invisibile nel mondo dello showbiz, ha sposato il calciatore argentino Maxi López e insieme hanno avuto tre figli. >> “Oh, attento”. Belve, inconveniente in studio durante l’intervista a Fabrizio Corona Tuttavia, la loro relazione è diventata oggetto di scandalo quandoha iniziato una relazione con il calciatore Mauro Icardi, che era compagno di squadra proprio di Maxi López ...