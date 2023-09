Castelvetrano | lapidi rotte e sporcizia | il cimitero è un disastro ma la cappella dei Messina Denaro è perfetta

Non, almeno, al cimitero di, dove lo spazio antistante la cappella di famiglia di ... immondizia, erbacce, perfinoe tombe rotte. Non è chiaro se di questa pulizia si sia occupata ...... avverarsi è cortesia, ma nel frattempo, quale che sia il destino ultimo di Matteo da,... le vibranti indignazioni, i minuti di silenzio, lecommemorative, gli appelli alla riscossa...

Castelvetrano, il cimitero è disastrato: l’unica cappella in ordine è quella dei Messina Denaro Corriere della Sera

Castelvetrano, lapidi rotte e sporcizia: il cimitero è un disastro (ma la ... msnNOW

Matteo Messina Denaro torna per l’ultimo viaggio a Castelvetrano. Un paese diviso dopo la sua morte ... Ed invece furono proprio loro ad accorgersi di alcuni fili che pendevano da una lapide e a ...Non è vero che la morte livella le vite diseguali, come scriveva Antonio De Curtis in una straordinaria poesia. Non, almeno, al cimitero di Castelvetrano, dove lo spazio antistante la cappella di fami ...