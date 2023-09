Caso Regeni | la Corte Costituzionale sblocca il processo Gli 007 egiziani ora andranno a giudizio Ecco perchè

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimitàsollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione delper il sequestro e l’omicidio di Giulio. Segui su affaritaliani.it

Leggi Anche Egitto, Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in ...

I Rettori delle Università italiane "applaudono l'epilogo atteso da anni per Patrick Zaki " ma auspicano "risultati analoghi per il caso di Giulio ...

Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, Patrick Zaki , il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna, dovrebbe rientrare in Italia. ...

... le torture e l'uccisione di Giuliopuò iniziare. A stabilirlo è una decisione della Corte ... comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede l'improcedibilità indi ...... una sorta di 'regola' in quella che in più di qualcheè considerata 'l'unica democrazia in ... e di Giulio, dottorando italiano dell'Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio ...

Caso Regeni, la Consulta sblocca il processo: sì al giudizio per gli egiziani La Stampa

Caso Regeni, la Consulta sblocca il processo. 007 egiziani a giudizio Affaritaliani.it

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione ...Giovedì 14 settembre: durante l’udienza in corso a piazzale Clodio sul procedimento Attanasio, l’avvocato Bruno Andò che difende l’imputato Rocco Leone, funzionario del Programma alimentare mondiale, ...