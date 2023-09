Casalnuovo | parroco organizza messa per boss Messina Denaro e poi ci ripensa

Aveva deciso di celebrare una messa in suffragio del boss Matteo Messina Denaro, ma poi ci ripensa e l' annulla per « prudenza pastorale». È quanto ...

"Ilchiede scusa a tutti per quanto accaduto". Prova a chiudere così le polemiche don Tommaso Izzo, della Parrocchia S. S. Annunziata di Licignano indi Napoli, che in mattinata aveva ...Sindaco: pronti ad impedire la messa,va sanzionato 'Eravamo pronti ad intervenire con un'ordinanza per impedire questo scempio. Mai e poi mai avrei consentito che nella città da ...

Il vescovo Antonio Di Donna e la diocesi di Acerra prendono le distanze dall'incresciosa e autonoma iniziativa della Parrocchia Maria Annunziata di Licignano in Casalnuovo di Napoli. Nella mattinata ...