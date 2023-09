Campionati Italiani 2023 | doppietta per la sannita Varricchio nella pistola sportiva

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTra le prestazioni femminili della giornata spicca ancora quella di Maria(Fiamme Oro), che oltre a conquistare la medaglia d’orospecialità difemminile, ha eguagliato il record italiano di finale con il punteggio di 31. È un periodo positivo per la ventiquattrenne beneventana, reduce dal titolo assoluto di ieri nell’aria compressa, e che anche in campo internazionale è riuscita a distinguersi conquistando il bronzo in coppia con Paolo Monnamixed team dia 10 metri alla World Cup di Rio De Janeiro. In seconda posizione si è piazzata Chiara Giancamilli (Tivoli) con il punteggio di 25. Terzo posto per Sara Costantino (Fiamme Gialle). “Sono molto contenta di aver chiuso la stagione al meglio anche se questa ...