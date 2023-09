Campi Flegrei | terremoto di magnitudo 4 | 2 nella notte Epicentro a Bagnoli | avvertito a Napoli

... It - Alert verrà impiegato per le seguenti tipologie di rischio: maremoto generato da sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio,, Vulcano ...... in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze ...

Nella notte la scossa più forte negli ultimi decenni nei Campi Flegrei: "Trema tutto" NapoliToday

Una nuova scossa, stavolta molto forte, sveglia migliaia di napoletani nel cuore della notte. Alle 3.35 hanno tremato vetri e soprammobili, spaventando chi dormiva e chi era ancora sveglio. Molti alla ...Una forte scossa di terremoto (magnitudo 4.2 a 3km di profondità) nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato in piena notte migliaia di persone alle ore 3.35 del 27 settembre 2023. La scossa è stata ...