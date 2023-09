Campi flegrei | scossa di 4 2 | Napoli trema

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alle ore 3,35 di questa mattina del 27 settembre una violentadi terremoto ha colpito la nota area dei. Tanta paura tra le persone, molte sono scese in strada nelle zone limitrofe al sisma avvenuto tra il quartiere di Bagnoli e l’adiacente comune di Pozzuoli. Interventi dei vigili del fuoco richiesti per la messa in sicurezza di alcuni edifici da cui si sono staccati dei calcinacci. Terremoto tra Pozzuoli e: non forte, ma infinita La terrain piena attività sismica L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha attestato a 4,2 gradi della scala Richter ladi terremoto che ha colpito la città dialle ore 3,35 del 27 settembre. La zona è soggetta al fenomeno del ...

I fenomeni in corso non devono destare allarme, come ha spiegato al TG La7 il direttore del Dipartimento Vulcani dell'Invg, Francesca Bianco . ...

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei, nei pressi di Napoli . La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, registrata alle ore 3.35. È stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L'...La gente è scesa in strada per alcune scosse dello sciame sismico che da qualche settimana interessa la zona dei. Quella di questa notte è stata la più forte degli ultimi 39 anni. Come ...

Magnitudo 4.2, alle 3:35 del primissimo mattino o, a seconda della percezione, nel cuore della notte. E' la scossa più forte avvertita e ...Oggi scuole chiuse a Pozzuoli (Napoli) per le verifiche sulle strutture a seguito della scossa di terremoto ai Campi Flegrei della notte ...