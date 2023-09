Campi Flegrei | più di 1 | 3 milioni di persone in area rossa e gialla Ecco lo stato dell’arte e i dubbi del piano di emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La notte ha portato nuovamente la paura tra le popolazioni dell’Flegrea e di alcune zone della città di Napoli, svegliate di soprassalto da una scossa di magnitudo 4.2 che ha colpito la zona alle 3.35. L’evento fa parte di una più ampia sequenza sismica che, come ha spiegato all’Agi Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e Accademico dei Lincei “non finisce oggi e quindi possiamo aspettarci ancora nuovi eventi e anche una crescita in termine di magnitudo”. La ragione dei terremoti è da ricercarsi nel bradisismo del vulcano deiil cui magma ad alcuni chilometri di profondità genera una spinta verso l’alto e il conseguente sollevamento in superficie. Alloi piani dia tutti i livelli di governo sono in fase di ...