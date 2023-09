Campi Flegrei | la direttrice del dipartimento Vulcani dell’Ingv | «Il terreno si alza di un centimetro e mezzo al mese»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) «Ilsidi unal, ma non sempre il bradisismo (movimenti verticali del suolo, ndr) è legato a un’eruzione». A dirlo al Corriere della Sera è Francesca Bianco,deldell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), riferendosi allo sciame sismico che sta interessando – da martedì 26 settembre – la zona dei, nei pressi di Napoli. «L’attuale fase è in atto dal 2005 con l’area che si è sollevata di oltre un metro», spiega Bianco. «La precedente fase – continua – risale al 1983-1984, in cui avvennero terremoti con magnitudo paragonabile al sisma di oggi». L’area in questione – anche prima dell’ultima scossa di magnitudo 4.2, ...