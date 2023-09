Campi Flegrei | Ingv | nessun segnale di eruzione imminente Il sistema vulcanico non mostra magma in superficie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto nella notte ai«rientra negli eventi legati al fenomeno bradisismico. Quest’ultimo ha una relazione con la dinamica vulcanica, ma al momento non ci sono variazioni per supportare l’ipotesi che ci sia un’": lo ha detto all’ANSA Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e...

Tante scosse in poche ore fanno tremare la terra in provincia di Napoli, dalle ore 05:06 del 26 settembre è in corso uno "sciame sismico ai" . Mauro Di Vito, Direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiega le caratteristiche del fenomeno. "Stanotte c'è stato questo evento di ...Il Presidente De Luca ha inoltre inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Fitto e Musumeci segnalando ulteriormente che la situazione dello sciame sismico dei, ...

