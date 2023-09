Campi Flegrei | forte scossa di terremoto nella notte | verifiche in corso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUno sciame sismico ha scosso l’area dei, nei pressi di Napoli. Lapiùè stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. L’ipocentro è stato localizzato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La zona deida tempo è al centro di uno sciame sismico. Laregistrata alle 3.35, magnitudo 4.2, è tra le più alte verificate nelle ultime settimane. A Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi oltre che dalle sirene degli allarmi che si sono messe in ...