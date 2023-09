Calcio | Thiago Motta Il Monza gioca bene | il Bologna lotti su ogni palla

Non è contento dei movimenti del Calciomercato del Bologna . Thiago Motta non ha nascosto la sua insoddisfazione parlando, apertamente, delle sue ...

Thiago Motta ha finalmente accolto in gruppo uno dei colpi di fine mercato: Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo e si candida per la prima ...

... che costruisce molto ma fa fatica a finalizzare: i rossoblù diMotta , che in cinque ... La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di...Motta deve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla vigilia di Monza, per il ...

Calcio: Thiago Motta e il Bologna ritrovano Saelemaekers Agenzia ANSA

Motta dopo Bologna-Napoli: "Rigore inesistente". E su Arnautovic... Tuttosport

Quello targato Thiago Motta è un Bologna che piace e sono molti gli occhi degli osservatori di mercato sulla rosa ...Sulle ali dell’entusiasmo dopo il quarto risultato utile consecutivo, il Bologna si appresta a scendere nuovamente in campo tra poco più di ventiquattro ore per sfidare l’imprevedibile Monza diretto ...