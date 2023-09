Calcio | Shevchenko contro Uefa | ' no a riammissione giovanili russe | guerra va fermata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Leriammesse dalla? Anche l'Ucraina è contraria. Io sono al fianco della mia federazione. Dobbiamo tenere questa linea per fare di tutto per fermare questa”. Lo ha detto Andriy, appena nominato consigliere del presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky, a margine dell'All Star Match di golf giocato al Marco Simone Golf & Country Club nell'ambito della Ryder Cup 2023, sulla decisione del Comitato Esecutivo delladi riammettere le squadrealle competizioni internazionali, a patto di giocare senza bandiere e inno. Una sceltacui si è schierata la FA inglese: “Non discuto il fatto che si parli di giovani, ma abbiamo la nostra linea come paese. ...