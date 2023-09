Calcio Napoli finalmente autoritario | 4-1 all’Udinese

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Buonissima prova del. In gol Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone Le premesse non erano buone: dopo giorni trascorsi ad analizzare i perchè la squadra non funzionasse e le ultime 24 ore passate a parlare di De Laurentiis indagato e dei Tik Tok di Osimhen, il campo fortunatamente dice sempre la verità. Il

L’attaccante del Calcio Napoli si è mostrato freddo con i compagni di squadra al suo arrivo in ritiro in vista della partita di questa sera contro ...

Sono in corso altre tre partite valide per la 6ª giornata del campionato di Serie A. Una partita di particolare interesse è quella tra Napoli e ...

"E' stata una partita difficile, ma sapevamo che avremmo giocato contro un Napoli forte che ha strameritato di vincere". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil a Dazn al termine del match al Maradona. "La partita era iniziata non male - ha detto - il rigore non ...

"Kvara e Osimhen hanno rimesso l'orologio all'ora giusta". Lo ha detto Rudi Garcia al termine del match vinto dal suo Napoli al Maradona per 4-1 contro l'Udinese commentando la prestazione dei suoi ...Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita ed applaudito il Napoli, il quale ora ritorna ...