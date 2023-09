(Di mercoledì 27 settembre 2023) Thiagodeve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla vigilia di Monza, per il ...

Thiago Motta ha finalmente accolto in gruppo uno dei colpi di fine mercato: Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo e si candida per la prima ...

Thiagodeve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla vigilia di Monza, per il tecnico ......Thiagoha parlato in conferenza stampa della sfida di domani, giovedì 28 settembre, in casa del Monza: 'Metteremo in campo la migliore squadra per affrontare il Monza. Giocano bene ae ...

Calcio: Motta, 'De Silvestri gioca, Saelemaekers cresce' Agenzia ANSA

Calcio: Thiago Motta e il Bologna ritrovano Saelemaekers Agenzia ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Thiago Motta deve fare i conti con gli infortuni di Lucumi e Posch in difesa: guai muscolari e un mese di stop per entrambi. Reparto arretrato da ridisegnare, quindi, alla ...La conferenza stampa del tecnico del Bologna Thiago Motta, che ha parlato alla luce della gara contro il Monza di domani 28 settembre ...