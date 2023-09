Calcio | Caos Osimhen a Napoli | è rischio rottura i bookmaker quotano l' addio a gennaio

(Di mercoledì 27 settembre 2023), 27 set. - (Adnkronos) - Sembrava impossibile fino a pochi giorni fa, ma ora le strade dele di Victorpotrebbero davvero separarsi. Prima il rigore fallito e la vittoria mancata a Bologna, poi la sostituzione mal digerita e i primi attriti con Garcia; infine, il video postato dal club sui social che ha fatto infuriare l'attaccante, creando una spaccatura che potrebbe non rimarginarsi più. Così l'didiventa possibile già asecondo gli esperti di Better e Goldbet, che vedono a quota 5 la partenza del nigeriano nella prossima sessione di mercato.

Victor Osimhen è regolarmente nell'elenco dei convocati per la partita di questa sera del Napoli contro l'Udinese. Il nigeriano sarà regolarmente della partita dopo il caso scatenato dal post social del Napoli poi rimosso su Tik Tok e il messaggio di Roberto Calenda, agente del nigeriano che "valuta azioni legali".

Acque agitatissime in casa Napoli dopo il video su Tik Tok: è rottura definitiva con Osimhen. Tensione in casa azzurra: il post dell'agente dell'attaccante nigeriano si è scagliato contro il club campano come un fulmine a ciel sereno.