Calcio | Bayern Frattura dell' avambraccio sinistro per Gnabry

Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia il Psg va ko in casa : impresa del Nizza che si è imposto per 3 - 2 al Parco dei Principi. Ai ...

Il Bayern Monaco ha travolto il Bochum (7 - 0) e dopo 5 giornate si è portato in testa alla Bundesliga, in attesa della partita di domani del Bayer ...

L'attaccante tedesco sarà operato e resterà fuori diverse settimane ROMA - Grave infortunio per Serge Gnabry durante la sfida di ieri sera in Coppa di Germania tra ilMonaco e il Munster, vinta per 4 - 0 dai campioni tedeschi. Il 28enne attaccante dei bavaresi, dopo soli 4 minuti di partita, si è fratturato l'avambraccio sinistro in uno scontro con il ...Tegola per ilMonaco di Tuchel. Serge Gnabry si è fratturato l'avambraccio sinistro durante la sfida di Coppa di Germania contro il Munster. 'Serge verrà operato mercoledì e rimarrà assente per diverse ...

