L'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il Munster, squadra di terza divisione. "Serge verrà operato" mercoledì e "rimarrà assente per diverse settimane", ha detto l'...... problema per Merino che prende uninvolontario sul volto ma nessun problema per lui 18'...dalla destra d'attacco ma l'arbitro ravvede un fallo in attacco e azione che sfuma Si parte!...

Calcio: avambraccio fratturato, Gnabry assente a lungo - Calcio ... Agenzia ANSA

Ascoli-Ternana 2-0, var ancora nefasto e le Fere non fanno punti Calcio Fere

L'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'avambraccio sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il Munster, ...L'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry resterà fuori per "diverse settimane" dopo essersi fratturato l'avambraccio sinistro ieri sera, nella partita di Coppa di Germania contro il Munster, ...