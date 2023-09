Caivano | nelle carte degli orrori c’è un’altra piccola vittima

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Stupri, video, revenge porn. Minacce e botte. Pugni e calci, come la prima volta toccata alle due cuginette. Siamo a giugno scorso, le due bambine hanno 10 e 12 anni compiuti, quando si recano nei pressi della Villa comunale di. Non immaginano di finire in un inferno che – scrive il gip Umberto Lucarelli – «rischia di condizionare il resto della vita delle due vittime di questa storia». E’ stata ribattezzata “ordinanza”, quella che ha portato in carcere all’alba di ieri sette ragazzi accusati di aver stuprato in gruppo le due bambine. I due maggiorenni finiti in carcere sono P. M. e G. V.. Il primo è il più anziano: ha compiuto 19 anni alla fine di maggio. L’altro è maggiorenne da febbraio. Il più giovane dei sette minori coinvolto nell’applicazione della custodia cautelare di anni ne ha compiuti 14 ad ...