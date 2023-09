Caivano | Ciciliano a Sky TG24 | Periferia laboratorio per l' Italia VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "L’area è particolarmente complessa", ma si cerca "attraverso questo tipo di meccanismo di creare, diciamo in maniera virtuosa, una sorta diqui a, per cercare poi di trovare una metodologia d’appoggio che possa essere esportata nelle altre realtà periferiche della nostra bella". Così, a Sky, Fabio, commissario alla riqualificazione di. Oggi ha preso il via la bonifica del centro Delphina. Gli specialisti del genio dell'Esercitono procedono alla rimozione del materiale biologico potenzialmente infetto e alla relativa disinfezione dell'intera area. Successivamente verrà rimosso il materiale inerte e si procederà alla sistemazione delle aree verdi. A quanto si apprende, la conclusione dell'attività di bonifica è ...

