Caivano | avviati i lavori di bonifica del centro Delphinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomassiva delsportivoe del teatroArte: ha avuto inizio alle 9 di questa mattina il lavoro di riqualificazione annunciato dal governo Meloni nella zona di Parco Verde e che vede impegnati gli specialisti del genio dell’Esercito Italiano. “Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio di– ha commentato il commissario Ciciliano ai microfoni di Agorà, Rai3 – che con il passare del tempo poi è diventato quello che penso abbiate già in qualche maniera dimostrato con le vostre immagini. Lo Stato qualche volta si è un po’ allentato ma è sempre stato presente e adesso riprende in mano il proprio territorio e quindi ovviamente ...