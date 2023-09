"Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio di- ha commentato il commissario Ciciliano ......come tali misure possano servire a ridurre in qualche modo la dispersione scolastica che a...che forse prima di dare avvio a nuovi piani sarebbe il caso portare a termine quelli giàche,...

Caivano, avviati i lavori di bonifica del centro Delphinia Agenzia ANSA

Caivano, avviati i lavori di bonifica del centro Delphinia Ottopagine

Bonifica massiva del centro sportivo Delphinia e del teatro Caivano Arte: ha avuto inizio alle 9 di questa mattina il grande lavoro di riqualificazione annunciato dal Governo Meloni nella zona di ...Bonifica massiva del centro sportivo Delphinia e del teatro Caivano Arte: ha avuto inizio alle 9 di questa mattina il lavoro di riqualificazione annunciato dal governo Meloni nella zona di Parco Verde ...